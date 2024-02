Una pediatria di libera scelta pescarese apre un secondo studio medico

La pediatra di libera scelta Anna Rosalia Forestieri apre un secondo studio medico da lunedì 5 febbraio.

Come informa la Asl, la dottoressa Forestieri, pediatra di libera scelta nell’ambito territoriale di Pescara, ha aperto il secondo studio medico in via Aterno, 57.

Queste le principali informazioni: Forestieri Rosalia Anna, Pescara - Via Aterno, 57, telefono 3715369912. Giorni e orari di apertura: lunedì 11.30 - 13, giovedì 15.30 - 17 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Queste invece le informazIoni relative all'altro studio medico: Pescara - via La Marmora, 7, giorni e orari di apertura lunedì 15.30 - 18.30, martedì 10 - 13, mercoledì 15.30 - 18.30, giovedì 10 - 13, venerdì 10 - 13 (gli orari potrebbero subire variazioni). Tutte le informazioni sui pediatri di libera scelta della Asl di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Pediatri” al link: https://www.asl.pe.it/ListaMedici.jsp?pediatra=1