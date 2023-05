Cessa il rapporto di convenzione con la Asl di un pediatra di libera scelta

La Asl di Pescara comunica la cessazione del rapporto convenzionale di un pediatra di libera scelta.

Si tratta del dottor Angelo Olinto Amoroso per l'ambito territoriale di Pescara che cessa l'attività convenzionata da giovedì 1 giugno.

«La carenza pediatrica è in fase di rilevazione ai fini della successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo per la conseguente procedura di assegnazione dell’incarico a nuovo pediatra», informano dall'azienda sanitaria locale, «l’Asl di Pescara, nelle more della suddetta procedura, invita i genitori o i tutori legali degli assistiti del dottor Amoroso a scegliere un altro pediatra».

La scelta può essere effettuata sia nell’ambito territoriale di Pescara, solo a tempo determinato, in attesa dell’assegnazione dell’incarico vacante, sia a tempo indeterminato negli altri ambiti territoriali dell’Asl Pescara, tra i pediatri che non abbiano ancora raggiunto il numero massimo di assistiti e previo assenso del medico prescelto. Si indicano di seguito le attuali disponibilità. Per l'ambito di Pescara (solo scelte a tempo determinato in deroga al massimale, come da autorizzazione regionale e fatta salva ulteriore autorizzazione a esaurimento degli attuali posti disponibili): Sergio D'Anolfi, studio in via Vittoria Colonna, 110 a Pescara; Concetta De Palma, - studio in via Gobetti, 164 a Pescara; Tiziana Di Giampietro, studi in via Rigopiano, 119 e via Paolo De Cecco a Pescara; Vincenzo Di Tullio, studio in via Malagrida, 9 a Pescara; Rosalia Anna Forestieri, studi in via La Marmora, 7 e via Paolo De Cecco, 7 a Pescara; Maria Grazia Passali, studio in viale Kennedy, 37 a Pescara.

Per l'ambito di Cepagatti: Gaetana Carlone, studi in via Parigi, 8 a Pianella e nel consultorio di Catignano; Maria Grazia Di Vincenzo, studio in via Pignatara, 53 a Cappelle sul Tavo; Nunzia Manzo, studi in via Roma, 42 a Nocciano e cia Napolitano, 5 a Cepagatti; Doris Maria Molina Meli, studio in via Nora 2/b a Santa Teresa di Spoltore; Rosa Anna Sacco, studio in via Lungofino a Città Sant’Angelo; Vito Vincelli, studio in via Italia, 49 a Spoltore; Francesco Varrasso, studio in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Pianella.

Per l'ambito di Popoli: Daniele Di Marzio, studi in via Tiburtina Valeria, 51/E a Popoli e in viale XX Settembre, 144 a Tocco da Casauria; Manuela Nozzi, studi in via Cesare Battisti, 12 a Torre de’ Passeri e in via Caduti del Lavoro, snc a Bussi sul Tirino.

Per l'ambito di Scafa: Loredana Pavone, studio in via Nino Bixio, 3/A a Manoppello.

Come ricordano dalla Asl la scelta può essere effettuata anche in favore del medico di medicina generale (Mmg) per la fascia di età compresa tra i 7 ed i 14 anni. In tal caso può essere scelto un medico o nello stesso ambito territoriale di Pescara, o in qualsiasi altro Comune dell’Asl Pescara, previo assenso del medico prescelto. La scelta del medico del ruolo unico di assistenza primaria (Mmg) può, invece, essere effettuata unicamente nell’ambito territoriale di Pescara, solo in via provvisoria dunque sino all’inserimento del nuovo pediatra nell’ambito territoriale di Pescara, per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni. Si ricorda che è disponibile il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo Sanità Online” al link: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/login

In alternativa è possibile recarsi in un ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) della Asl di Pescara. Tutte le informazioni per la scelta e revoca del medico (Mmg/Pls), comprese le linee guida emanate dalla Regione Abruzzo, sono riportate sul sito aziendale al link: https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=8&idSezione=11. Gli sportelli di scelta e revoca dell’Asl Pescara sono a disposizione di tutta l’utenza per l’orientamento e la gestione della scelta.