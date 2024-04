Autostrada A14, ufficiale il pedaggio gratuito tra Pescara sud/Francavilla al Mare e Pescara ovest/Chieti

Pedaggio gratuito a partire dalla mezzanotte di giovedì 4 aprile fra i caselli dell'autostrada A14 Pescara sud-Francavilla e Pescara ovest -Chieti e viceversa. La conferma arriva dal sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, dopo la comunicazione di Autostrade e Anas.

Come riferisce ChietiToday, la misura era stata chiesta a gran voce per agevolare gli automobilisti penalizzati dalla chiusura della galleria San Silvestro da novembre, dopo il crollo della paratia del tunnel.

"Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto - commenta oggi Russo - ma vigileremo attentamente sul cronoprogramma e sul rispetto dei tempi per i lavori, che comunque sono in corso all’interno della galleria San Silvestro. Il pedaggio gratuito, da me richiesto, andrà incontro ai cittadini in questi mesi di disagio, specie alle porte della bella stagione in cui si prevede un incremento del traffico".