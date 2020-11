Pedaggio autostradale gratuito per gli operatori sanitari abruzzesi

Adesso è ufficiale: a partire dalla giornata di domani, martedì 1 dicembre, gli operatori sanitari abruzzesi impegnati nell'emergenza Covid-19 (Coronavirus) non dovranno pagare i pedaggi autostradali.

L'esenzione, voluta dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, vale per i tratti abruzzesi dell'A14, e delle A24 e A25 come già avvenuto la scorsa primavera.

«Il ministero dei Trasporti», si legge in una nota della Regione, «ha dato il nulla osta dopo che Strada dei Parchi e Autostrade per l’Italia, gestori delle tratte autostradali abruzzesi, avevano acconsentito alla richiesta del presidente Marsilio, volta a limitare l’utilizzo dei mezzi pubblici per contenere gli affollamenti dei pendolari senza gravare ulteriormente a livello economico su coloro che quotidianamente viaggiano per raggiungere il posto di lavoro per tutelare la salute di ogni cittadino abruzzese».