Autostrade A24-A25, dal ministero emerge la volontà di non aumentare i pedaggi

Riunione al ministero delle Infrastrutture con i rappresentanti territoriali della regione Lazio e Abruzzo, per un aggiornamento della situazione relativa alla gestione delle autostrade A24/ A25 Roma - L’Aquila - Teramo e diramazione per Torano - Pescara.

È quella che si è tenuta giovedì 9 novembre a Roma, come riferisce l'AdnKronos.

Nel corso del vertice, si legge in una nota del Mit, «è stata confermata l’intenzione di non aumentare i pedaggi ed è stata illustrata la nuova pianificazione in ordine al progetto di adeguamento del sistema idrico del Gran Sasso».

All’incontro, coordinato dal consigliere alla presidenza del consiglio dei ministri, Davide Bordoni, hanno partecipato il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, il commissario straordinario dell’opera, Marco Corsini, e il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi.