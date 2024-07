Pecora uccisa e cucinata in un parco, arriva la denuncia alla procura dell'odv "Le zampe che danno una mano"

L'associazione di volontariato animalista "Zampe che danno una mano" odv, con la presidente Giada Bernardi, ha fatto sapere di aver denunciato alla procura dell'Aquila i due giovani responsabili del terribile episodio avvenuto in un parco pubblico in piazza Pace a Pizzoli, dove una pecora è stata uccisa, scuoiata e poi cucinata in pieno pomeriggio.

L'accusa è quella di maltrattamento ed uccisione di animale, aggravati dall'essere stati perpetrati in un parco pubblico e di giorno, oltre che per il reato di macellazione abusiva.

"Un episodio di violenza compiuto con ancora una volta in danno di un animale innocuo e che lascia senza parole anche per l'arroganza degli autori, che probabilmente ritenevano normale poter massacrare una povera pecora in un parco pubblico, per poi ivi cucinarla e mangiarla. Per i responsabili, due dei quali già arrestati grazie all'eccellente e tempestivo operato dei carabinieri, vogliamo una condanna esemplare. Fino a che non si arriverà al tanto richiesto ed agognato inasprimento delle pene per i reati contro gli animali si continuerà a leggere di episodi come questo. E non è ammissibile nè ulteriormente tollerabile per un Paese che si definisce civile, ma che per quanto concerne la tutela animale è rimasto all'età della pietra."