In Abruzzo si potrà essere sepolti con il proprio animale domestico: la proposta di legge approda in commissione regionale

Sarà discussa in commissione la proposta di legge del consigliere regionale della Lega Vincenzo D'Incecco per far sì che anche in Abruzzo si possa essere seppelliti con il proprio animale d'affezione. Il dispositivo è stato depositato a novembre 2022 e arriva ora a palazzo dell'Emiciclo per approdare, una volta ottenuto il parere positivo, in consiglio regionale per la definitiva approvazione.

“È una proposta di buon senso – spiega a IlPescara D'Incecco – e non ha alcun costo per la Regione. Non vedo perché non si dovrebbe dare la possibilità a chi ha un loculo o una tomba di famiglia di far sì che il proprio animale domestico, oltre che nei cimiteri loro dedicati, possa essere sepolto lì”.

La proposta avanzata prevede che l'animale sia sepolto, previa cremazione, in una teca separata con gli oneri della tumulazione a carico di chi avanza la richiesta sia questa una volontà espressamente lasciata dal defunto, o una richiesta avanzata in precedenza o fatta dai suoi eredi.

Una soluzione anche dal punto di vista igienico-sanitario perché può capitare che gli animali vengano sepolti in luoghi non idonei. Una pratica ancora poco diffusa nel nostro Paese sebbene diverse Regioni già la consentano, ma che di certo affonda le radici in molte civiltà antiche.

“Penso sia un'opportunità da dare anche perché questi animali fanno parte del nucleo familiare – conclude D'Incecco –. Sono convinto che la proposta troverà il sostegno di tutti i consiglieri regionali”.

Definizione degli animali d'affezione

Il riferimento del provvedimento è all'articolo 2 della legge regionale 9 del 7 maggio 2007 con cui si disciplinano i cimiteri per gli animali d'affezione. Questi quelli indicati perché possano avere una sepoltura e che dunque potranno essere sepolti con i loro proprietari una volta cremati: cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni "a condizione - si legge nell'articolo di legge - che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria"