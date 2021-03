L'ospedale Covid è pieno, diversi pazienti trasferiti verso altre regioni

Dalla serata di venerdì è stata la Cross - Centrale remota operazioni soccorso sanitario anche per la Regione Abruzzo

Diversi pazienti affetti da Covid-19 sono stati trasferiti dall'ospedale di Pescara verso i reparti di terapia intensiva dei nosocomi di altre regioni: Lazio, Toscana e Liguria nello specifico.

Come riferisce l'Adnkronos, è stata attivata la Cross - Centrale remota operazioni soccorso sanitario.

Il paziente, di sesso maschile, trasferito venerdì sera con ambulanza è stato ricoverato a Roma all'Istituto Casalpalocco.

Ieri mattina la centrale si è invece attivata per trasferire una donna di 71 anni che era ricoverata sempre a Pescara: è stato attivato l'elicottero della regione Toscana Pegaso 3 e la paziente dallo Spirito Santo è stata trasferita nella terapia intensiva del Santo Stefano di Prato. Il ricovero è avvenuto intorno alle 14. Poi sono stati organizzati altri due trasferimenti per altrettante pazienti sempre ricoverati nell'ospedale cittadino: una donna di 51 anni che con l'elisoccorso di Viterbo messo a disposizione dalla Regione Lazio, è stata trasferita al Villa Tiberia Hospital di Roma; per un altro paziente è stata invece trovata la disponibilità al ricovero nella terapia intensiva dell'ospedale San Martino di Genova e l'elicottero dell'areonautica militare si è occupata del trasferimento la scorsa notte.

Anche per i trasferimenti di ieri la Cross, attivata dalla protezione civile, si è interfacciata con le strutture di emergenza e urgenza, le centrali operative 118, monitorando la disponibilità della rete nazionale dei posti letto di terapia Intensiva e coordinando i trasferimenti e la mobilitazione dei vari mezzi di soccorso (ambulanze medicalizzate, elicotteri del 118, e aerei ed elicotteri dell'Aeronautica Militare italiana). La macchina organizzativa della Cross può contare sul personale dell'emergenza e urgenza e sul grande apporto del volontariato e dell'esercito. La Cross è già intervenuta nelle regioni Molise, Campania e Umbria.