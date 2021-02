Emergenza Covid-19, Parruti: "A Pescara 26 pazienti con insufficienza respiratoria attendono di essere ricoverati" [ VIDEO]

Sono in totale 26 i pazienti con insufficienze respiratorie che attendono di essere ricoverate nell'ospedale Covid di Pescara.

A riferirlo, come riporta l'agenzia Dire, è il direttore della Uoc Malattie Infettive, Giustino Parruti, intervistato nella rubrica Sos Coronavirus della Regione Abruzzo.

Parruti sottolinea che, a suo parere, è «pressoché certo che l'Abruzzo non resterà zona gialla».

Parruti ha dunque confermato che i posti in ospedale sono esauriti, sebbene, ha annunciato, altri 20 saranno aperti proprio oggi sempre nell'ospedale Covid. «Speriamo», aggiunge, «che questo ci aiuti a riassorbire nei limiti del possibile il sovraccarico». Che il cambio di colore si possa definire certo, ha quindi proseguito, «lo dice il trend della diffusione del contagio che è aumentato enormemente. Non c'è da essere particolarmente fiduciosi».

Sui posti letto Parruti ricorda come il sistema Covid, nel pescarese, si componga di circa 230-240 compresi quelli in pronto soccorso dove, «di fatto c'è un reparto in più».