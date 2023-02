Pazienti in attesa nelle ambulanze per un iperafflusso nel pronto soccorso

Un iperafflusso di pazienti molti dei quali giunti in ambulanza.

Questo il motivo per il quale nella giornata di ieri, martedì 14 febbraio, diversi pazienti sono rimasti in attesa dentro alle ambulanze.

A spiegarlo è la Asl di Pescara riferendosi proprio alla stazionamento di pazienti in ambulanza all'esterno dell'ospedale di Pescara.

Dall'azienda sanitaria locale aggiungono che «Il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, incontrerà il responsabile del 118 Vincenzino Lupi per assicurarsi che venga attuato un miglioramento nella gestione del trasporto dei pazienti e della loro destinazione nei pronto soccorso del territorio».