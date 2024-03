Un paziente ringrazia l'Odontoiatria dell'ospedale: "Professionalità e gentilezza"

Nuovo caso di buona sanità portato a conoscenza dalla Asl di Pescara.

Un paziente ha inviato una mail per elogiarsi con l'unità di Odontoiatria dell'ospedale Santo Spirito.

Come informa l'azienda sanitaria locale pescarese, l'utente plaude alla professionalità e alla gentilezza degli operatori dell'equipe dell'unità operativa semplice (Uos) di Odontoiatria territoriale dell'ospedale civile, diretta da Gianfranco Ricci.

Questo il testo della mail: Mi preme ringraziare l'equipe dell'Uos di Odontoiatria territoriale dell'ospedale civile Spirito Santo di Pescara per l'ottimo lavoro svolto nei miei riguardi: professionalità e gentilezza. Preparazione sia sul campo lavorativo che quello burocratico. Sono stato seguito, aiutato e indirizzato per ogni step del mio percorso. Rassicurato per i prossimi step delle mie visite, mi sono sentito in un centro preparato e all'avanguardia, che si interfaccia in modo multidisciplinare con l'utente e si coordina in modo chiaro per chi usufruisce del servizio».