Il pescarese Patrizio Santo alla Notte Rosa di Rimini

Patrizio Santo si esibirà venerdì 30 luglio alla Notte Rosa di Rimini, nell'arena della spiaggia, insieme a Eris Castro Molina. Il cantante pescarese sarà accompagnato anche dalle percussioni di Pierluigi 'PièrBì' Binni. Continua dunque alla grande il percorso artistico di questo artista, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo "Mi gira la testa", la cui produzione artistica è stata curata da Piero Garone, che in passato aveva già collaborato con Patrizio nei brani "Nell'universo (perché ci sono già stato)" e "Bon voyage".

Ricordiamo che Santo si è già esibito con successo in Romagna, avendo partecipato per ben due volte al Deejay On Stage di Radio Deejay, in quel di Riccione. In veste di autore e cantante ha inoltre preso parte al tour "Non ci ferma nessuno" con Luca Abete, inviato di 'Striscia la notizia'. Infine è arrivato nella rosa dei 60 scelti per le selezioni di Sanremo Giovani.