Il capo di Gabinetto Patrizia Traversa lascia Pescara e diventa vicario del questore di Chieti

Patrizia Traversa, capo di gabinetto della questura lascia Pescara per trasferirsi nella vicina Chieti dove ricoprirà il ruolo di vicario del questore.

Il nuovo incarico inizierà a partire da lunedì 19 luglio.

Intanto, nella giornata di ieri, ha salutato i collaboratori della questura di Pescara in cui, dal gennaio 2017, una volta nominata primo dirigente della polizia di Stato, ha svolto le funzioni di capo di Gabinetto con la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica sia nella città di Pescara che nella provincia.

La Traversa torna nella questura di Chieti nella quale, era stata a capo della Digos per diversi anni. Nel corso dei saluti al personale della questura di Pescara, il questore Luigi Liguori ha ringraziato la Traversa per il suo servizio svolto in questi anni e le ha augurato le migliori fortune nel nuovo ruolo di vicario.