Ha trovato casa il pastore tedesco di 12 anni che era stato abbandonato [FOTO]

Oggi l'animale è stato riportato a casa dopo mesi di cure e ha anche preso un po' di peso, dopo essere stato per 9 anni chiuso in un box. Andrà ad abitare in una villa ad Ascoli, pronto a cominciare una nuova vita

Una bella notizia: ha trovato casa il pastore tedesco di 12 anni che era stato abbandonato nei mesi scorsi e di cui vi avevamo parlato anche noi de IlPescara, lanciando un appello a chi avesse voluto adottare questo dolce cane.

Oggi l'animale, amorevolmente curato dall'associazione "Qua la zampa" di Roseto e dalle mamme de "Gli Amici Di Luna", è stato riportato a casa dopo mesi di cure e ha anche preso un po' di peso, dopo essere stato per 9 anni chiuso in un box senza essere mai uscito. Andrà ad abitare in una villa a Force, in provincia di Ascoli, pronto a cominciare una nuova vita con la sua mamma umana Lisa Baycok. Glielo auguriamo di tutto cuore.