Manca la corrente elettrica nella cucina della Serenissima, serviti pasti sostitutivi in diverse scuole

Sorpresa in diversi plessi scolastici cittadini di Pescara che oggi a pranzo (lunedì 3 ottobre) non si sono visti servire il solito pasto

Problemi in diverse mense scolastiche a Pescara oggi, lunedì 4 ottobre, nelle quali non è stato possibile, da parte della Serenissima che si occupa del servizio, di servire pasti caldi.

Al posto del solito primo, secondo e frutta sono stati portati nelle scuole un secondo a base di tonno in scatola.

A provocare il problema, come spiega il vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli, è stato il distacco della corrente elettrica nella cucina della Serenissima in via Fonte Romana.

La soluzione del tonno in scatola è stata adotatta in tutte le scuole servite da questa cucina dopo aver avvisato la commissione mense.