Niente pasti caldi nelle mense scolastiche degli asili e delle scuole primarie a causa dello sciopero nazionale

Pasto d'emergenza in sacchetto giovedì 16 dicembre per i bambini delle scuole dell'infanzia e scuole primarie di Pescara. Lo ha fatto sapere il Comune, a seguito della comunicazione ricevuta dalla società Serenissima Ristorazione che si occupa della refezione scolastica. A causa dello sciopero generale in programma gran parte del personale aderirà alla protesta (cuochi e addetti alla mensa), e dunque ai bambini saranno distribuiti sacchetti contenenti 2 panini con il tonno (oppure prosciutto cotto o tacchino o alimento idoneo per le diete), mousse di frutta, biscotto dessert, bottiglietta d’acqua, tovagliolo, tovaglietta e cucchiaino.

Lo sciopero nazionale, lo ricordiamo, è stato indetto dalla Cgil e Uil per protestare contro la legge di bilancio in discussione in parlamento e gli ultimi provvedimenti del Governo giudicati insufficienti per far fronte alla crisi generata dalla pandemia.