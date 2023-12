L'Assemblea per la Palestina torna a manifestare: passeggiata rumorosa in piazza Muzii

Nel pomeriggio di oggi, 23 dicembre, l'Assemblea per la Palestina di Pescara tornerà a manifestare dopo il presidio tenutosi davanti alla sede Rai regionale esattamente due settimane fa (il 9 dicembre) in favore del popolo palestinese e contro il genocidio che si sta perpetrando a Gaza. Stavolta verrà organizzata la "passeggiata rumorosa", sempre sui temi della guerra che lo stato di Israele sta conducendo contro una popolazione inerme e, soprattutto, contro la strage di bambini. Il corteo partirà alle ore 17 da piazza Muzii.

"Della tragedia che si sta consumando in Palestina in mondovisione siamo ormai coscienti tutti", si legge in una nota. "I morti più di 20.000, i dispersi più di 3.000. Quotidianamente i soldati delle Idf pubblicano sui social, impuniti, violazioni della convezione di Ginevra arrivando ad uccidere civili - palestinesi e non - che sventolano bandiera bianca. Mentre nelle strade pescaresi si consuma la solita deriva consumistica del Natale, in Palestina tutta la comunità cristiana palestinese non lo festeggerà a causa del genocidio in corso. Ci troveremo quindi sabato 23 in piazza Muzii alle 17 per scendere in strada e lo faremo nella maniera più rumorosa possibile, per parlare alla cittadinanza di ciò che sta succedendo in Palestina e per portare solidarietà alle vittime del sionismo e alla loro lotta per la libertà".