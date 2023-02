Passeggiata empatica per le "sentinelle della civiltà" dell'istituto Delfico di Montesilvano

Sei terze medie dell'istituto Troiano Delfico di Montesilvano si sono cimentate nelle passeggiate empatiche in carrozzina, nell'ambito del progetto delle "sentinelle della civiltà" portato avanti dall'associazione Carrozzine Determinate e dalla dirigente dell'istituto scolastico. In questo modo, hanno potuto toccare con mano ed affrontare le reali difficoltà che vivono ogni giorni i disabili, come Scivoli troppo ripidi, marciapiedi dissestati si trasformano in le trappole quotidiane, ma anche biciclette e monopattini abbandonati nel bel mezzo delle zone di transito costituiscono delle barriere architettoniche.

I ragazzi scoprono di poter essere essi stessi talvolta a crearle e affinano la loro sensibilità per evitare che ciò accada trasformandosi in sentinelle del loro stesso comportamento oltre che di quello altrui. La dirigente Vincenzina Medina ha dichiarato:

"Questo progetto possibile grazie alla collaborazione con Claudio Ferrante presidente dell’associazione “Carrozzine determinate” e la Farmacia Russo in qualità di sponsor del progetto, ha riscontrato un enorme successo, consolidato nel tempo, da parte dei nostri alunni e delle loro famiglie. I ragazzi seguono con attenzione, entusiasmo e partecipazione sia nella fase teorica, sia durante il percorso seduti in carrozzina, realizzato per far

comprendere il vero significato della disabilità e delle barriere architettoniche. Lezioni del genere sono altamente formative e promettenti per un futuro migliore. Da sempre, infatti la nostra “mission” è quella di una scuola dove l’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice, in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, siano ugualmente valorizzati e forniti di uguali"

L'obiettivo, spiega la dirigente, è formare cittadini responsabili, empatici, flessibili e aperti alle diversità.