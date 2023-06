La Cgil mette tutti in carrozzina: la particolare iniziativa per presentare l'ufficio regionale alle politiche della disabilità

Arrivare in conferenza stampa in carrozzina per capire quanto può essere difficile percorrere anche solo pochi metri se davanti ci sono le barriere architettoniche. La particolare iniziativa è della Cgil che ha deciso di presentare così martedì 4 luglio uno dei due uffici regionali alle politiche per la disabilità di via Benedetto Croce. L'altro sarà a Montesilvano.

L'invito alla società civile è di partecipare all'iniziativa “Più diritti meno, meno barriere” e quindi percorrere la strada che va dalla chiesa della Santissima Immacolata Concezione di via Vespucci fino alla sede del sindacato “in modo da interiorizzare – spiega la Cgil - il concetto di barriera architettonica e di accessibilità universale, toccando con mano le difficoltà che le persone con disabilità incontrano quotidianamente”. Sarà anche l'occasione per “sperimentare come le differenze di percezione incidono sullo sviluppo delle diverse abilità, stili di pensiero e comunicazione e di come molte difficoltà possano essere causate prettamente da fattori ambientali”, sottolinea il sindacato. L'appuntamento è alle 10.

Nel corso dell'incontro saranno quindi forniti alla stampa tutti i dettagli delle attività dell'ufficio, che fornirà un servizio di prima assistenza informativa, un punto di ascolto e di indirizzo alla soluzione delle problematiche sui diritti delle persone con disabilità e su come farli rispettare. Il ringraziamento della Cgil va all'azienda Artes Ortopedia di Montesilvano che fornirà le carrozzine per consentire a chi non ha motivo di preoccuparsi di quelle barriere, di comprendere quanto invece sia complesso affrontarle e importante abbatterle per chi se le trova quotidianamente davanti.

