A Pasquetta apre al pubblico il Parco paesaggistico di Loreto Aprutino

Una bellissima vista sul borgo, sorgenti, frutteti, boschetti e siepi camporili, ma anche un centro di educazione ambientale di interesse regionale, il Giardino dei Ligustri ovvero un parco botanico recuperato nell'area storica di un giardino liberty di inizio '900 e ancora l'area dell'arboreto e il giardino acquatico con ampi terreni ad uliveto. Tutto questo è il Parco paesaggistico Lauretum di Loreto Aprutino che nel giorno di Pasquetta sarà aperto al pubblico: tre ettari di paesaggio frutto di un attento restauro e dell'unificazione dei vari terreni e giardini che costeggiano il centro storico del borgo pescarese.

L'occasione per scoprire la bellezza del giardino botanico dove prosperano piante autoctone ed esotiche oltre agli allori storici recuperati, esemplari imponenti che crescono nella proprietà. Tutte le specie vegetali del luogo sono state catalogate e nell'area è stata realizzata un'articolata rete sentieristica. Durante l'anno il parco ospita le scolaresche nell'ambito di attività didattiche e di educazione ambientale, ed è aperto a visite guidate, eventi gastronomici e lezioni sulla botanica oltre ad essere un laboratorio per fare formazione sul campo nell'arte dei giardini e per apprendere il restauro del paesaggio. Quest'anno, in occasione delle festività, sarà accessibile a chiunque voglia scoprire questa piccola perla d'Abruzzo prenotando al numero 329 1521643.

“E' in corso la riqualificazione del paesaggio culturale loretese - spiega il creatore e curatore del parco Alberto Colazilli -. Durante la giornata di Pasquetta i visitatori potranno ammirare il paesaggio che rinasce, nelle sue emergenze naturalistiche e storiche, e nel contempo avremo modo di illustrare la complessa genesi di questo parco, la sua rinascita dal degrado, l’attenta ricostruzione dei vari giardini al suo interno. Si tratta di una cornice verdeggiante in continuo sviluppo, con un’ampia collezione di piante autoctone ed esotiche, che ha cambiato la percezione dello spazio intorno al centro storico di Loreto Aprutino”.