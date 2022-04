Pasquetta di solidarietà: in Abruzzo cure per altri quattro pazienti ucraini

La Pasqua non ferma la solidarietà e l'aiuto concreto ai profughi ucraini che hanno bisogno di cure. Lunedì, infatti, altri quattro pazienti arriveranno in Abruzzo per ricevere le cure che non possono più seguire nel loro Paese. Cure per patologie difficili, come nel caso dei primi bambini affetti da patologie oncoematologiche arrivati e ricoverati nelle scorse settimane a Pescara. A portare i nuovi pazienti in Abruzzo sarà il volo della guardia costiera di Pescara nell'ambito delle attività della Cross (Centale remota operazioni soccorso sanitario) di Pistoia. Centrale cui ha aderito anche l'Abruzzo che ha già effettuato una prima spedizione con i medici Asl incaricati di individuare i pazienti con maggiore urgenza di cure da portare negli ospedali italiani che hanno dato la disponibilità. I quattro pazienti che nel giorno di pasquetta atterreranno a Pescara fanno parte dei 51, tra pazienti e accompagnatori, che saranno trasportati grazie alla Cross di Pistoia che, fino ad oggi, ha portato in Italia 96 persone.