Morto Pasquale Terrenzi (Pasqualuccio), lutto a Città Sant'Angelo

È morto Pasquale Terrenzi, conosciuto a Città Sant'Angelo come "Pasqualuccio".

Terrenzi aveva 90 anni e lascia la moglie Franca e i nipoti.

L'ultimo saluto a "Pasqualuccio" verrà dato domani, mercoledì 21 ottobre.

Le esequie si svolgeranno nella Collegiata di San Michele Arcangelo alle ore 15, mentre la camera ardente è stata allestita nella casa funeraria De Bonis in via Gabriele d'Annunzio 93.

A dare notizia della scomparsa di Terrenzi è il sindaco Matteo Perazzetti:

«È con grande dispiacere che vengo a sapere della scomparsa di Pasquale Terrenzi, ai più noto come “Pasqualuccio”. Un vero e proprio punto di riferimento, nel centro storico angolano, per ragazzini e non. Ricordo da bambino, quando entravo nel suo negozietto per comprare caramelle o figurine. Un pezzo dell’infanzia di molti di noi, va via. Un abbraccio a tutta la famiglia».