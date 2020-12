Il maresciallo maggiore Pasquale Di Battista della polizia locale va in pensione, il saluto ai colleghi

Ancora 3 giorni di servizio e poi dal primo gennaio il maresciallo maggiore Pasquale Di Battista della polizia locale andrà in pensione dopo quasi 40 anni.

Di Battista, dopo qualche mese come temporaneo nel 1980, vinse il concorso nel mese di marzo nel 1981 quando entrarono nel Corpo le prime 2 donne.

In quel periodo a Pescara non c'erano ancora né la circonvallazione né l'asse attrezzato e i mezzi pesanti transitavano in mezzo alla città, attraversando corso Vittorio Emanuele II, viale Marconi e via D'Avalos nel tratto oggi diventato parco.

Non c'era nemmeno la stazione ferroviaria sopraelevata con ancora dunque i passaggi a livello e i vigili in quegli anni si occupavano principalmente di regolazione del traffico e di scortare il passaggio dei Tir con le moto. Tra le soddisfazioni di Di Battista quella di aver portato, insieme a 23 giovani colleghi, tanto entusiasmo in quel 1981, la fondazione del Cral, ovvero il circolo ricreativo aziendale, di cui è stato presidente per 7 anni con la nuova istituzione della Befana dei dipendenti comunali.

Tra i ricordi che restano impressi nella memoria di Di Battista, agente conosciuto e apprezzato in città, c'è sicuramente l'arrivo dei bersaglieri in città, una delle sue più belle esperienze. Ma anche l'atterraggio del Concorde nell'aeroporto. Lascia la polizia locale con tanti ricordi e bei momenti passati con colleghi che già sono andati in pensione ma ora il maresciallo maggiore si godrà il maggior tempo a disposizione. Avrebbe voluto festeggiare il suo pensionamento con un rinfresco nel Comando di via del Circuito con i colleghi (che ritiene fantastici) ma ha preferito evitare visto la situazione legata al Covid-19 (Coronavirus).