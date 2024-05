"Esperimento" riuscito: l'atelier pedagogico per i bimbi dei nidi di Spoltore tra giochi e luci si ripeterà [FOTO]

Un'esperienza immersiva per i bambini e i loro genitori nelle attività pensate nell'ambito del progetto "Questione di stoffa" per agevolare il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia. Una prima volta, assicura l'assessore Sborgia presente con il sindaco Trulli, che non sarà l'unica