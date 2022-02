Parte la bonifica del sito inquinato di Piano D'Orta, il Forum H2o: "La strada è ancora lunga"

Sono iniziate le operazioni di bonifica del sito inquinato di Piano D'Orta a Bolognano. Lo ha fatto sapere l'associazione ambientalista Forum H20 abruzzese, ricordando le lunghe battaglie avviate proprio dall'associazione per ottenere questo risultato. Premiata la costanza dunque ma la strada, spiegano gli ambientalisti, è ancora lunga:

"Ci sono voluti esposti, segnalazioni, accessi agli atti, sit-in, partecipazione a riunioni e conferenze stampa, decine di interventi stampa a livello locale, regionale, nazionale e addirittura internazionale per ottenere quello che per legge dovrebbe avvenire in meno di 24 mesi. Qui sono passati 15 anni dal sequestro operato nel 2007 dal comandante Guido Conti e 14 dal decreto di istituzione del Sin del 2008 per attivare sul campo le obbligatorie procedure di bonifica. Resta molto lavoro da fare. Ricordiamo che, dopo la definitiva sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittima la sacrosanta ordinanza dell'attuale amministrazione del comune di Bolognano, la proprietaria del sito deve abbattere gli edifici che creano problemi alle eventuali ulteriori operazioni di bonifica da parte di Edison. "

Il Forum, con il portavoce Augusto De Sanctis , ricorda che a seguito sempre delle segnalazioni dell'associazione, l'Arta ha individuato tante altre aree limitrofe dove si dovrebbe intervenire, e il Ministero della transizione ecologica ha impiegato tre anni e mezzo dalla segnalazione per arrivare alla riperimetrazione del sito nazionale di bonifica, ufficializzando con un decreto una linea da modificare su una mappa:

"In ogni caso, nonostante questo quadro offerto dalle strutture che ci appare desolante visto che dovrebbero garantire celerità negli interventi, noi continueremo nel nostro impegno per arrivare entro pochi anni ad ottenere la piena bonifica di tutte le zone contaminate"