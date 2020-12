Parruti e il suo team dell'ospedale Covid al Tg1: saranno fra i primi a vaccinarsi il 27 dicembre [VIDEO]

Il Tg1 torna ad occuparsi dell'ospedale di Pescara e del team di medici e infermieri del direttore dell'uoc di malattie infettive Parruti. L'equipe pescarese, infatti, impegnata fin da febbraio in prima linea per la battaglia contro il Covid domani 27 dicembre sarà fra i primi ad essere vaccinata con le dosi che arriveranno direttamente dallo Spallanzani di Roma.

Parruti ha spiegato che, dopo mesi di sacrifici e duro lavoro, l'arrivo del vaccino è sicuramente una liberazione ma al tempo stesso ora pone davanti nuove responsabilità e una nuova sfida, ovvero quella di riuscire a vaccinare tutta la popolazione ed in particolar modo le persone fragili.

Il direttore dell'uoc ha poi ricordato le drammatiche giornate vissute a marzo, quando scarseggiavano i dpi per il personale ma grazie all'enorme generosità di aziende e privati nel giro di poche ore si è riusciti ad avere a disposizione il materiale necessario per combattere il virus in sicurezza. Ricordiamo che domenica 27 dicembre il "vaccino day" in Abruzzo si terrà esclusivamente all'ospedale di Teramo dalle 7 alle 22 dove saranno somministrate le prime dosi.