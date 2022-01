Parruti sugli ultimi decessi da Covid: "Persone non vaccinate o senza terza dose e anziani con patologie"

«La tendenza dei positivi al Covid-19 è costante a Pescara ma i posti letto ci sono. Ma si allunga la lista dei decessi».

È quanto dice Giustino Parruti, direttore dell'Uoc di Malattie Infettive dell'ospedale "Santo Spirito" all'Adnkronos, sottolineando anche come si allunghi la lista dei decessi.

«Possiamo dire che la situazione è discreta. Il trend dei positivi pare essere stazionario e i posti letto, anche in Intensiva, per accogliere i pazienti ci sono», dice Parruti, «i ricoverati sono soprattutto i non vaccinati».

Ma i decessi in Abruzzo continuano a essere tanti, si è superata quota 2.700, e in alcuni giorni si è arrivati anche a 7-8 vittime quotidiane. «Ci sono decessi tra i non vaccinati», spiega Parruti, «come appena successo per una donna di 50 anni, ma anche tra i vaccinati con una o due dosi inoculate da oltre cinque mesi. Muoiono pure anziani con tre dosi e con patologie pregresse».