Parruti sull'ospedale Covid di Pescara e i contagi: "Siamo al completo, fondamentale vaccinare subito i giovani" [VIDEO]

L'ospedale Covid di Pescara è al completo, con 42 persone intubate. È quanto ha dichiarato il direttore dell'Uoc di Malattie Infettive di Pescara Parruti, sentito dall'agenzia Dire a margine della presentazione dei nuovi spazi dell'ospedale Covid dove è stata inaugurata la nuova Tac.

Parruti ha spiegato che vi è una consistente e costante occupazione dei posti letto sia per i ricoveri ordinari che per le terapie intensive, anche se negli ultimi due giorni è stato registrato un lieve rallentamento:

"Sono due giorni però' che riusciamo con l'attuale volume di degenza che abbiamo, a chiudere con lo stesso numero di pazienti in attesa in pronto Soccorso. È l'aspetto positivo che sottolineo volentieri perche' abbiamo volumi sempre grandi, ce ne sono 15 in attesa, ma niente che abbia raggiunto proporzioni tali da dover pensare a un ridimensionamento ulteriore del sistema".