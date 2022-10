Parruti sulla situazione Covid in Abruzzo: "Quarta dose per tutti e antivirali ai pazienti più fragili per stare tranquilli"

Sconfiggere la diffusione del Covid con la quarta dose e con gli antivirali per i pazienti più fragili. Il direttore dell'Uoc di malattie infettive dell'ospedale di Pescara Giustino Parruti, da noi interpellato, ci ha spiegato la "ricetta" per contenere l'aumento dei casi avuto nelle ultime settimane in Italia e nelle altre regioni. Una recrudescenza che dagli esperti era prevista, ma che potrà rimanere sotto controllo grazie a dei fattori sui quali possiamo finalmente agire a differenza di quanto accaduto all'inizio della pandemia, quando non si disponevano delle "armi" attualmente a disposizione come i vaccini e i farmaci antivirali specifici, e soprattutto non c'era la conoscenza clinica che c'e adesso del virus stesso.

"Fortunatamente fino ad ora, nonostante l'aumento esponenziale dei nuovi contagi abbiamo un tasso di ricoveri basso in linea con quanto visto negli ultimi mesi grazie a vari fattori, fra cui anche una forte immunizzazione naturale sul territorio dovuta alla circolazione del virus in questi due anni, che ha portato di fatto ad avere una persona su 3 che è stata contagiata in Abruzzo e quindi ha sviluppato anticorpi che, però, sono destinate a durare un periodo di tempo relativamente breve. A nostro favore anche il fatto che per ora non ci sono state nuove varianti significative che si sono dimostrate più aggressive o che riescono ad eludere completamente la protezione fornita dal vaccino".

Parruti però evidenzia come in questo momento è necessario "ragionare da formiche e non da cicale", ovvero non trascurare l'arrivo dell'autunno e l'aumento dei nuovi casi sottovalutando il problema, ma agendo preventivamente soprattuto dopo che i vaccini si sono dimostrati sicuri ed efficaci, così come i farmaci antivirali che purtroppo sono ancora prescritti raramente dai medici di base ai propri pazienti:

"La liberalizzazione della quarta dose è un fatto estremamente positivo, soprattutto dopo le ultime ricerche condotte che dimostrano come la quarta dose, per la prima volta, fornisca oltre ad una protezione per la malattia grave e ad una minore diffusione della malattia, anche uno scudo per il contagio: si abbassa dunque la carica virale di comunità riducendo e abbattendo i nuovi casi circolanti. Questo è un fatto nuovo e importante, considerando che con le prime tre dosi la riduzione delle possibilità di contagio non era così marcata".

Il direttore dell'Uoc lancia quindi un appello a tutti gli abruzzesi, e soprattutto alle persone fragili:

"Non aspettate per la quarta dose fino ad otto o nove mesi: vaccinatevi senza timori ed approfittate anche del vaccino bivalente (influenzale + Covid). Se infatti avete già fatto tre dosi senza particolari effetti collaterali, non vi è alcun rischio di reazioni avverse gravi per il vostro organismo. "

In merito ai decessi che si continuano a registrare, Parruti spiega che si tratta quasi esclusivamente di persone anziane e con più patologie gravi a carico ed ha sottolineato come, per le persone fragili, sia importantissimo agire non appena si manifesta la positività:

"I due farmaci antivirali che abbiamo a disposizione sono formidabili e sicuri: se assunti entro 48/72 ore dai primi sintomi possono bloccare la malattia impedendo un'evoluzione più grave. Per questo è importante sensibilizzare i medici di base che hanno la possibilità di prescrivere uno dei due farmaci direttamente, mentre per l'altro la prescrizione è solo ospedaliera".

Infine, anche l'organizzazione del sistema sanitario spiega Parruti va corretta e calibrata rispetto agli ultimi due anni: "È necessario, come emerso anche durante il meeting regionale dell'agenzia sanitaria che si è tenuto oggi, che gli ospedali si organizzino per avere aree di sicurezza dove ricoverare i pazienti con altre patologie che risultano positivi al Covid: chi ha probelmi cardiaci deve poter essere ricoverato in cardiologia, chi ha una frattura in ortopedia anche se è positivo al virus senza particolari complicazioni".