Il "Ritrovo del parrozzo" ottiene il riconoscimento di Confcommercio come "locale storico d'Italia"

Sarà insignito del titolo di "Locale storico d'Italia" il "Ritrovo del parrozzo" di Pescara. Lo ha annunciato il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, dopo la decisione presa durante la fiera del Sigep di Rimini dove si è parlato di riconoscere i locali storici più importanti del territorio nazionale. E fra questi è stato scelto anche il "Ritrovo del parrozzo" di viale Pepe che produce il tipoco dolce esaltato anche da Gabriele D'Annunzio.

“Nel nostro Paese ci sono circa 200 locali storici e Pescara ha potuto fregiarsi di questo ambito riconoscimento grazie al Ritrovo del Parrozzo. In qualità di presidente della Fipe Confcommercio di Pescara non posso che esprimere il mio orgoglio da presiedente dell’associazione e da pescarese per il riconoscimento ricevuto dalla famiglia D’Amico nostra associata Fipe-Confcommercio. Credo che sentire oggi parlare Francini e raccontare ad una platea di prestigio come quella della fiera riminese dell’Igep, su come è nato il parrozzo, su come si è fatto conoscere e apprezzare sin dalle origini con Gabriele D’Annunzio e poi nel tempo non solo nell’intero Abruzzo, ma a livello nazionale, credo debba essere per tutti noi motivo d’orgoglio. Essere insigniti oggi del titolo di “locale storico d’Italia” è un grande traguardo"

Padovano ha aggiunto che il Sigep ha visto 300 mila visitatori in cinque giorni, è un motivo d'orgoglio per Pescara che ha potuto essere rappresentata dalla storica attività di via Pepe:

"In tanti hanno sottolineato l’importanza dei locali storici, delle tradizioni che tramandano, e in tanti hanno potuto assaggiare quello che è diventato un dolce simbolo dell’Abruzzo. Io credo che questi prodotti debbano essere inseriti a pieno titolo nella storia delle nostre città e il Parrozzo in quella di Pescara. "

Oltre al "Ritrovo del Parrozzo" di Pescara, sono stati premiati la pasticceria liquoreria Marescotti della famiglia Cavo a Genova, il palazzo del Freddo di Andrea Fassi di Roma, Bruno Bracciaroli del Caffè Centrale di Cesena, Patrizia Staccoli dell’antica pasticceria Staccoli di Cattolica.