Il parroco Don Gaston benedice a Silvi il fiume Piomba durante l'esondazione per il maltempo

Ha voluto benedire il fiume in piena e straripato un parroco di Silvi, che nella mattinata di giovedì 18 maggio si è recato sul ponte del fiume Piomba, lungo la statale 16, per la benedizione del corso d'acqua straripato nelle prime ore della giornata. Si tratta di Don Gaston della parrocchia di Santo Stefano. La sua presenza non è passata inosservata sia ai volontari della protezione civile che monitorano la zona per verificare la portata del fiume, sia agli automobilisti che si sono fermati incuriositi dal sacerdote, e in alcuni casi qualcuno si è anche unito alla preghiera.

L'immagine di Don Gaston Fancudo Munoz Meritello ha subito fatto anche il giro dei social e dei gruppi Facebook dedicati a Silvi, dove gli utenti si sono divisi fra chi ha accolto positivamente il gesto e chi ha ironizzato o addirittura criticato e attaccato il sacerdote. Ricordiamo che a Silvi, come nel resto della costa teramana e pescarese, sono stati segnalati disagi a causa delle forti piogge riprese nella notte del 17 maggio, e che hanno appunto portato allo straripamento del fiume Piomba e ad allagamenti soprattutto nelle zone del lungomare e dei sottopassi.