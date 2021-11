Riqualificato e riconsegnato alla comunità il parco di via Giuseppe di Vittorio a Città Sant'Angelo [FOTO]

È stato riconsegnato alla comunità ieri mattina, sabato 20 novembre, dopo i lavori di riqualificazione, il parco in via Giuseppe Di Vittorio a Madonna della Pace a Città Sant'Angelo.

Dunque, come segnala il sindaco Matteo Perazzetti, proseguono i lavori di ammodernamento dei parchi comunali.

Nel parco in questione sono stati effettuati lavori di ripristino dei giochi e del verde. Inoltre sono stati installati un tratto di prato in erba sintetica e tappeto anti trauma, sotto i giochi. Proseguiremo nei prossimi mesi per ammodernare e mettere in sicurezza tutti i parchi del territorio.