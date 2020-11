A breve partiranno i lavori per il nuovo parco urbano nel centro storico di Manoppello

Sorgerà presto nel centro storico di Manoppello il nuovo parco urbano, che prenderà forma in piazza San Francesco e nella limitrofa area verde, con una zona giochi e un'area riservata all'attività motoria, un parcheggio con ricarica per mezzi elettrici e il servizio wifi.

La giunta comunale ha infatti recentemente approvato il progetto esecutivo, e a breve sarà pubblicato il bando per l'avvio dei lavori. Finanziato con fondi comunali, l'importo complessivo è di 300 mila euro ed interesserà un'area di circa 1.200 metri quadrati.

Il sindaco De Luce a il vicesindaco Palmisano hanno spiegato che sarà una zona d'incontro e socialità, senza barriere architettoniche, per tutti dai bambini agli adulti.

Il verde pubblico esistente verrà sistemato ed arricchito con nuove piantumazioni e verrà anche riqualificata l’area di vegetazione nel tratto di terreno scosceso compreso tra l’area del futuro parco e la sottostante piazza Cipressi. La realizzazione del parco sarà anche l’occasione per sistemare la pavimentazione ammalorata, a cui sarà associato un intervento di connessione tra piazza San Francesco e corso Santarelli, l’arteria principale del centro storico di Manoppello

Due come detto le macro aree: quella per le attività di gioco dedicata ai bambini, e quella per le attività ginniche. La pavimentazione degli arredi e delle attrezzature sarà in gomma anti trauma. Grazie al progetto verrà valorizzata l'ex chiesa di San Lorenzo, oggetto di restauro negli anni scorsi e ora ospita una sala funzionale di grande pregio.