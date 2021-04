Riconsegnato ai bimbi di Manoppello il Parco Rosa Lionetti Staccioli dopo la riqualificazione [FOTO]

Il parco Rosa Lionetti Staccioli di Manoppello è stato riqualificato grazie ai fondi della Regione Abruzzo e riconsegnato ai bambini.

L'area verde adesso è inclusiva, sicura e accessibile ma anche colorato e arricchito di nuovi giochi.

Il parco, realizzato nel 2005, è stato riconsegnato ieri, sabato 24 aprile, ai piccoli manoppellesi al termine dei lavori di riqualificazione.

Suddiviso in aree tematiche per stimolare il gioco e la socialità dei bambini e rivestito di gomma colata colorata antitrauma, il parco ospita tanti giochi inclusivi dall’altalena, ai giochi a molla, alla mini torre con lo scivolo. Sono stati installati anche tavoli e panche dove sarà possibile accogliere i diversamente abili su sedia a rotelle. L’intervento di riqualificazione e posa in opera dei nuovi giochi, durato alcune settimane, ha visto un investimento totale di 25.500 euro; cifra interamente finanziata da un bando regionale (annualità 2019) a cui Manoppello ha partecipato con il proprio progetto risultando tra i primi 10 Comuni abruzzesi che hanno avuto accesso al finanziamento.

“Dopo oltre quindici anni dalla sua realizzazione", ricordano il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore alle Politiche sociali Giulia De Lellis, "il parco Rosa Lionetti Staccioli, un’area verde molto frequentata nel cuore di Manoppello Scalo, è oggi un parco inclusivo a tutti gli effetti. Qui come, negli altri parchi della nostra città, che riusciamo a curare grazie al lavoro quotidiano dei dipendenti comunali, i bambini potranno giocare insieme e in sicurezza”.