La gestione del parco di piazza Santa Caterina affidata all'associazione Umana Dimora

È stata affidata all'associazione ambientalista "Umana Dimora" la gestione del parco di piazza Santa Caterina a Pescara.

A farlo sapere è Armando Foschi, presidente della commissione Sicurezza, che informa come l'affidamento sia avvenuto nei giorni scorsi a chiusura della gara d'appalto.

«L'affidamento», spiega Foschi, «rappresenta il primo, e non unico, step per attivare la sorveglianza attiva dell’area, una prima misura per garantire la vivibilità del parco e della piazza, che sicuramente non risolverà tutti i problemi di ordine pubblico del quartiere, ma comunque rappresenta un valido ausilio per riportare utenti e attività culturali e d’intrattenimento in un parco che per troppo tempo è stato frequentato solo da clochard in stato di ebrezza alcolica. Ora parte l’esperimento, e nel frattempo torneremo a incontrare i residenti per continuare ad ascoltare problematiche ed esigenze».

L'associazione Umana Dimora, è stata rappresentata da Oscar Ruperto nel corso della seduta della commissione, è presieduta da Franco Lacchè. Per contratto, ha assunto una serie di oneri, ovvero: la pulizia dell’area tutti i giorni, domenica compresa; il taglio dell’erba dei prati ogni 15 giorni; la vigilanza e sorveglianza, con la presenza quotidiana all’interno dell’area verde di una o più persone che controllino il corretto comportamento all’interno del parco e l’efficienza delle strutture, almeno per otto ore al giorno. La stessa associazione, invitata a riferire in commissione, ha poi dichiarato che la presenza quotidiana dei soci comporterà un controllo diretto e costante per il regolare svolgimento delle attività; l’associazione si avvarrà della collaborazione di altre associazioni esperte nei vari settori per organizzare attività ricreative, culturali e ludiche rivolte ai bambini; corsi per bambini e adolescenti aventi a oggetto l’educazione civica, socio-culturale e alimentare, la gestione della raccolta differenziata e del riciclo; tali attività saranno realizzate all’interno della struttura che potrà ospitare anche incontri di lavoro, riunioni aziendali e condominiali i cui proventi verranno destinati al perseguimento degli obiettivi previsti nel bando di gara; poi ancora la realizzazione di eventi culturali ed enogastronomici con il coinvolgimento non solo dei residenti, ma di tutta la cittadinanza; il potenziamento del Parco Giochi e installazione di bike-sharing; l’installazione di strutture per la ricarica di telefonini e tablet con disponibilità di wi-fi gratuito; la piantumazione a scopo didattico di specie arboree anche in collaborazione con il Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Umana Dimora, fa sapere Foschi, ha anche presentato un progetto di massima per la realizzazione, entro i primi tre anni di gestione, di un chiosco all’interno del parco sostenendo una spesa pari a 45 mila euro, che verrà scomputata con l’esonero dal pagamento del canone, come previsto già nel vecchio regolamento per l’affidamento all’esterno di parchi e giardini.