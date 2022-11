Sostituite le telecamere vandalizzate al Parco Florida, Santilli e Petrelli: "In arrivo il bando per darlo in gestione" [FOTO]

Sono di nuovo nove le telecamere presenti nel Parco Florida: le due vandalizzate sono state sostituite. Lo riferiscono a IlPescara il vicesindaco Gianni Santilli e il presidente della commissione ambiente Ivo Petrelli che proprio qualche settimana fa aveva annunciato gli interventi che avrebbero interessato il parco che si trova nel cuore della città e troppo spesso finito agli onori delle cronache per vicende legate appunto ad atti vandalici e spaccio. Episodi denunciati più volte dai cittadini che vorrebbero poter usufruire dello spazio verde in sicurezza essendo tra l'altro un luogo a misura di bambino. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale ad agosto scorso e si era concluso con un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un primo passo verso la riqualificazione complessiva dell'area, assicurano Santilli e Petrelli. Il Parco Florida rientra infatti nei 28 per i quali saranno avviati i lavori di manutenzione straordinaria previsti nel piano 2022-2023 annunciato proprio dal vicedinado. Un piano e che prevede anche l'adeguamento e la sostituzione delle pavimentazioni di sicurezza per le aree giochi, l'installazione di alcuni nuovi giochi e altri interventi utili a renderli pienamente fruibili.

Fruibilità e sicurezza che passeranno per il Florida anche per un bando di gestione come aveva annunciato lo stesso Petrelli dopo l'ultima commissione. “Si stanno attivando tutte le procedure e a breve il bando si farà”, afferma oggi Santilli. Un bando che servirà ad individuare l'ente o l'associazione che gestirà l'area verde della città facendone oltre che un luogo di aggregazione grazie ad eventi e attività, anche un presidio di sicurezza. “Sarà data anche la possibilità di avere un chiosco per la somministrazione di cibi e bevande – prosegue il vicesindaco -, tranne ovviamente gli alcolici”.

L'occasione per Petrelli per far sapere che oggi pomeriggio la commissione ambiente si tornerà a riunire per discutere del project per la gestione del parco dello Sport di via Rigopiano inaugurato a giugno 2020.