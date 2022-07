Parchi giochi vandalizzati, Santilli: "È una lotta continua contro l'inciviltà, stiamo mettendo telecamere ovunque"

Vandalizzata la casetta del parco giochi antistante il teatro d'Annunzio. A segnalarlo a IlPescara è un papà che ieri aveva portato il figlio a giocare proprio in quella casetta che, ci spiega, “gli piace tanto”. Solo uno dei tanti gesti scondierati che interessano i parchi giochi della città come spiega il vicesindaco Gianni Santilli che parla di una “lotta continua: noi sistemiamo e loro rompono”.

E' a lui che abbiamo chiesto spiegazioni in merito. Dopo aver confermato che si tratta dell'ennesima vandalizzazione e aver sottolineato che la struttura è stata subito messa in sicurezza e che presto sarà ripristinata, aggiunge come purtroppo episodi come questo si verifichino più spesso di quanto si pensi: un danno non solo alle cose, ma anche ai bambini che frequentano questi spazi a loro riservati dove divertirsi e sfrenare la fantasia.

“Noi siamo attenti, ma è davvero una lotta continua – ribadisce Santilli -. Stiamo mettendo telecamere dappertutto per prevenire questi gesti che sono un segno di vera e propria inciviltà. Sono pochi quelli che li compiono, ma quando arrivano, purtroppo, distruggono tutto”. Accanto alla casetta, come testimoniano le foto scattate dal padre del bambino, diversi vetri di bottiglia a dimostrazione che qualcuno ha scelto di fare lì baldoria la sera precedente, facendo però solo inutili ed evitabili danni. Con le telecamere si spera dunque di reprimere il fenomeno, ma il primo appello è al buon senso, al rispetto dei luoghi, a quello delle cose e anche dei bambini che, di giorno, meritano di avere luoghi fruibili e sicuri per divertirsi all'aria aperta.