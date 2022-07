Una buona notizia per i bambini: la casetta del parco antistante il teatro d'Annunzio è stata sistemata [FOTO]

Sistemata la casetta del parco giochi antistante il teatro d'Annunzio per la gioia di tutti i bambini e i loro genitori, come il papà che qualche giorno fa a IlPescara aveva segnalato la vandalizzazione del gioco. Ad intervenire, in quell'occasione, era stato il vicesindaco Gianni Santilli spiegando che l'area era stata già messa in sicurezza e assicurando che nel giro di poco si sarebbe intervenuti per il ripristino. Così è stato e per i bambini la casetta torna finalmente fruibile per scatenare tutta la loro fantasia.

Non il primo e probabilmente neanche l'ultimo atto vandalico a danno dei giochi dei parchi pubblici pescaresi, come ha spiegato Santilli definendola una "lotta continua" tra chi sfascia e chi aggiusta. Danni costosi e inutili che, soprattutto, danneggiano i piccoli e contro cui l'amministazione ha intenzione di fare di più grazie ad un sistema di videocamere che permetta di individuare subito quei pochi, ma dannosi, vandali.