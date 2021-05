I 43 parchi cittadini a disposizione delle associazioni sportive, ricreative e culturali nei mesi estivi, il bando del Comune

L'amministrazione comunale mette a disposizione le aree verdi di Pescara per le attività delle associazioni nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre

Il Comune di Pescara mette a disposizione delle associazioni sportive, ricreative e culturali i 43 parchi cittadini per svolgere le loro iniziative nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

La Giunta comunale ha infatti dato all’unanimità il via libera alla proposta contenente l’avviso pubblico rivolto ad associazioni e società interessate a utilizzare in determinate fasce orarie i parchi e le aree verdi cittadine.

«Le domande», spiega il vice sindaco e assessore a Parchi e Verde Pubblico, Gianni Santilli, «possono essere inoltrate da mercoledì 5 a martedì 25 maggio, affinché sia consentita la calendarizzazione a partire dal 7 giugno e fino al 30 settembre. Tutte le attività sportive, culturali, teatrali, potranno essere effettuate negli orari contenuti nell’avviso e con la prevista turnazione tra giorni pari e giorni dispari. L’amministrazione comunale metterà a disposizione gli spazi di sua competenza, limitatamente al 30% della superficie complessiva, a titolo totalmente gratuito. È inutile sottolineare che si richiede non solo la massima cura verso parchi, aree verdi, attrezzature e manufatti, ma anche e soprattutto verso le disposizioni di legge inerenti le norme di sicurezza e le prescrizioni anti-Covid 19».

Le domande dovranno esser presentate entro mezzogiorno del 25 maggio compilando un apposito modulo sottoscritto dal legale rappresentante di società o associazione, con copia di un documento di identità e dell’atto costitutivo (o statuto), alla Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it precisando nell’oggetto, a pena di nullità «Avviso pubblico per l’utilizzo del parco o area verde denominato (…)».