Parchi e aree verdi messe a disposizione gratuitamente per associazioni culturali  e società sportive

L’amministrazione comunale di Pescara mette a disposizione gratuitamente parchi e aree verdi per associazioni culturali e società sportive.

Ma anche ai promotori di attività culturali e ricreative.



Questo quanto prevede un avviso pubblico disponibile da oggi sul sito istituzionale del Comune di Pescara.

A farlo sapere è l’assessore comunale ai Parchi e al Verde pubblico, Gianni Santilli: «È un’opportunità che abbraccerà il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre e che riproponiamo dopo il gradimento ottenuto da questa iniziativa nel 2020 e nel 2021, tanto è vero che negli ultimi due mesi abbiamo ricevuto numerose sollecitazioni presso il mio assessorato. Ho infatti ritenuto che a fronte della persistenza della diffusione del Covid, pur se vi è un netto miglioramento sul fronte dei contagi, fosse utile e necessario consentire agli operatori di beneficiare di questa importante risorsa naturale di cui disponiamo, ed evitare quindi, in particolare con l’innalzamento delle temperature, di rimanere in luoghi chiusi».

Va sottolineato, fanno sapere dal Comune, che la possibilità di uso in concessione di appositi siti, individuati a questo scopo, è a titolo totalmente gratuito. «Abbiamo destinato a questi fini», conclude Santilli, «una percentuale non superiore al 30% delle aree disponibili, proprio per consentire a tutti i pescaresi la libera fruizione di parchi e verde pubblico. Ai cittadini chiedo però la massima prudenza e di adottare ogni cautela per il contenimento del rischio epidemiologico; allo stesso tempo invito i soggetti richiedenti alla massima cura nell’uso degli spazi e dell’attrezzatura che lì abbiamo collocato proprio per la pratica di attività ginnico-sportive».