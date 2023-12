Scarificato e riasfaltato il parcheggio di Zanni lungo la strada parco [FOTO]

Scarificato e asfaltato totalmente anche il parcheggio di Zanni, lungo strada parco, al confine con Montesilvano.

A farlo sapere è il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

"Era ridotto a una groviera", ricorda il primo cittadino, "i residenti della zona mi hanno detto che non ricordavano un intervento così radicale di sistemazione da quando era stato realizzato all'epoca del sindaco Pace. Un’altra area della città risanata, che diventerà ancora più strategica, come parcheggio di scambio, quando partirà la filovia. Pescara non si ferma mai".