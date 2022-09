Posti liberi nel parcheggio di piazza Unione ma auto sulla corsia dei bus in viale Marconi, Masci: "Gli incivili non sono più tollerati"

Posti liberi nel parcheggio di piazza Unione a Pescara (la sosta è gratuita dopo le ore 20) e automobili lasciate in sosta sulla corsia preferenziale degli autobus nella vicina viale Marconi.

Questa la situazione che ha documentato personalmente il sindaco Carlo Masci con un video girato ieri sera, venerdì 16 settembre.

«Questo video l'ho girato personalmente ieri sera, dopo le 20, dal parcheggio di piazza Unione», scrive il primo cittadino, «il parcheggio è vuoto, a quell'ora è totalmente gratuito, mentre sullo sfondo, a 20 metri di distanza, tutte le auto sono parcheggiate sulla corsia preferenziale di viale Marconi, una persino sulle strisce pedonali. Evidentemente c'è chi pensa che le regole valgano solo per gli altri, non anche per se stessi, e quindi può permettersi di usare prepotenza a tutti lasciando la sua auto in mezzo alla strada, dove è vietato, per non fare quattro passi a piedi. A Pescara gli incivili non sono più tollerati!».