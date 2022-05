Decine di minuti per uscire dal parcheggio dell'aeroporto, un utente: "Una sola sbarra su 4 è funzionante"

Disagi, code e caos per uscire dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

A segnalare nuovamente la situazione, che si protrae da tempo ormai, è un utente dello scalo aeroportuale abbonato al parcheggio essendo un viaggiatore frequente per lavoro.

«Vorrei portare alla vostra attenzione un grave disservizio dell'aeroporto d'Abruzzo», scrive il lettore, «spesso parliamo di migliorie di nuovi voli e allungamento della pista, ma la realtà è che in coincidenza con gli arrivi dei voli è ogni volta un dramma il parcheggio. Io ho l'abbonamento annuale.poiché viaggio per lavoro più volte a settimana. Il parcheggio ha 3 ingressi e 4 uscite. Si hanno 15 minuti di sosta gratuita all'interno ma spessissimo chi viene a prendere i propri cari supera appunto i 15 minuti e di conseguenza dovrebbe pagare. il problema è che da almeno un mese le uscite da 4 sono diventate 1 perché sono ben 3 quelle fuori servizio. Il risultato? Chi scopre alla sbarra di uscita che deve pagare blocca tutto il serpentone di auto che può essere di 30/40 veicoli e deve andare a pagare nel terminal dove esistono casse automatiche. Il resto della fila è composto all'85% di auto a cui scadranno i 15 minuti a causa dell'attesa dovuta al pagamento di chi rimane bloccato. Ora capite bene che per l'unico aeroporto abruzzese è ridicolo che non si sistemi questo problema ben noto a chi lo gestisce perché è in essere da almeno un mese. Nei mesi addietro le uscite funzionanti erano 2. Insomma non sono mai state 4 e stiamo parlando di un sistema che è stato rinnovato di recente, circa 4 anni fa».

Dalla Saga ammettono l'esistenza della problematica e ricordano come il parcheggio sia gestito da Parkit che dovrebbe occuparsi della risoluzione. Ma come fa sapere il presidente Vittorio Catone il discorso è che per risolvere in maniera definitiva andrebbero sostituiti i varchi non funzionanti con una spesa di circa 50 mila euro. Di sicuro se dovesse rompersi anche l'unica sbarra ancora funzionante la situazione andrebbe completamente fuori controllo. «Non possiamo permetterci quanto sta accadendo», rivela Catone, «ho preso qualche giorno per capire bene quale sia la soluzione migliore da adottare ma in vista del flusso turistico previsto nei prossimi mesi arriveremo a una conclusione positiva della vicenda».

Infine il numero uno della Saga svela come alla causa del problema ci sarebbe stato il mancato rinnovo del contratto di manutenzione scaduto nel periodo Covid e non rinnovato per fare economia in quel momento di crisi generale.