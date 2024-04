Previsti nuovi parcheggi a Villa Cipressi di Città Sant'Angelo

La giunta comunale di Città Sant'Angelo ha approvato i lavori di realizzazione di nuovi parcheggi in via del Cimitero di Villa Cipressi, un intervento dell’importo di 130mila euro.

Il sindaco Matteo Perazzetti: «Si tratta di un'opera in progettazione già da alcuni anni e che riusciremo presto a realizzare grazie anche a un'interlocuzione con i proprietari per la cessione dei terreni. Il parcheggio risolverà la mancanza di punti i sosta nell'area densamente abitata e il restringimento della strada che non permette agevolmente il passaggio veicolare a doppio senso. Sarà realizzata inoltre una scala che permetterà il raggiungimento della strada provinciale sottostante, dove installeremo una fermata per autobus coperta. Un'opera utile alla qualità della vita e alla viabilità di tutta la comunità di Villa Cipressi».