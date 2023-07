Tornano i parcheggi estivi sulla strada parco, manca solo l'ufficialità

Mancherebbe solo il “sì” ufficiale di Tua che potrebbe arrivare nelle prossime ore e se così sarà forse già da sabato 15 luglio la strada parco tornerà ad essere adibita a parcheggio. La voce gira a Palazzo di Città, ma manca ancora la certezza. L'unica che c'è e che il Comune la richiesta l'ha avanzata.

Il servizio, se riavviato, sarà garantito come l'anno scorso il sabato e la domenica con la possibilità di lasciare l'auto per più giorni nel periodo a cavallo con il Ferragosto. La disponibilità nei due giorni del fine settimana sarebbe possibile in quanto i lavori in corso per la realizzazione del tracciato della filovia in quei giorni vengono sospesi.

Diverse le persone che sulla pagina social del sindaco hanno chiesto che il parcheggio torni a disposizione con lo stesso che rassicura sul fatto che così sarà, ma per esserne certi serve la conferma della società. Una volta arrivata molto probabilmente saranno resi noti anche tutti i dettagli: dagli orari alle tariffe.