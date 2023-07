In città 120 nuovi parcheggi "rosa" e nuove regole: ora occuparli senza averne diritto costerà la multa

“Sono 120 i posti auto in ‘rosa’, riservati alle donne in dolce attesa e alle neo-mamme o neo-papà, che prima della fine dell’anno verranno spalmati su tutta la città”.

L'annuncio ufficiale è del presidente della commissione comunale Mobilità Armando Foschi al termine dell'incontro avuto con l'architetto Francesca Marzetti dell'ufficio tecnico. A cambiare però sono le regole: ora la violazione sarà sanzionata perché così, ricorda Foschi, prevede la nuova norma. Insomma bisogna lasciarli liberi perché siano utilizzati da chi ne ha diritto, non è più un semplice gesto di cortesia. Per questo si dovrà essere in possesso di un permesso di cui bisognerà avanzare richiesta al Comune, proprio come avviene per i parcheggi riservati ai disabili. Un pass che avrà la validità di due anni perché legato all'età del bambino e non di chi lo porta in macchina.

“Attualmente gli uffici tecnici stanno localizzando gli stalli, in modo da assicurare la disponibilità ovunque, ma soprattutto nelle zone dove maggiore è la concentrazione delle giovani famiglie con bambini piccoli, come i parchi, le scuole dell’infanzia, gli asili nido, ma anche il centro cittadino, e vicino agli ambulatori medico-pediatrici. Da questo momento rispettare la segnaletica rosa che ovviamente sarà rivista – ribadisce -, non sarà più una scelta di cortesia, ma un obbligo che, se non ottemperato, determinerà l’infrazione”.

“All’ordine del giorno – sottolinea ancora il presidente - abbiamo posto l’esame dei cosiddetti parcheggi riservati alle categorie speciali, ossia i posti per diversamente abili con parcheggi generici e quelli personalizzati, gli stalli per il carico e scarico merci, gli stalli istituzionali, quelli riservati ai rappresentanti delle forze armate, gli spazi di sosta per gli assistenti sanitari, i parcheggi in rosa per le mamme in attesa e gli stalli dinanzi agli ambulatori veterinari. Attualmente il sistema di monitoraggio degli stalli speciali è georeferenziato dal Comune, che in questo modo riesce ad aggiornare velocemente la loro installazione e anche le eventuali revoche”.

Foschi ricorda che in città sono 2mila i posti per i disabili oggetto di revisione costante così come, annuncia, “dovranno essere riviste e revisionate anche le installazioni degli stalli per il carico e scarico merci, 10 solo quelli che si contano in via Nicola Fabrizi in pochissimi metri, ovvero un’elevata concentrazione che va razionalizzata”.