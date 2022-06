Da oggi il parcheggio sulla riviera si paga, ma a fine mese potrebbero arrivare i bus navetta

Scattati da oggi i parcheggi a pagamento sulla riviera, sia quella nord che quella sud, e mentre la polemica sulle strisce blu non si placa, l'assessore comunale alla mobilità Luigi Albore Mascia spiega a IlPescara che nella tarda mattinata si terrà un primo incontro con la Tua per far sì che questa attivi un servizio di bus navetta che il sabato e la domenica consenta, grazie a dei parcheggi di scambio individuati nell'ex Area di risulta e la zona stadio, di arrivare comodamente in spiaggia. Se l'operazione, che dovrà accolta e attuata dalla società unica di trasporto abruzzese, andasse in porto “la città avrebbe per la prima volta un servizio in grado di servire entrambi i lungomare della città”, sottolinea Mascia. L'idea, che avrebbe come conseguenza quella di alleggerire il traffico e favorire gli spostamenti, è quella di attivare il servizio a fine giugno e la possibilità sarebbe concreta perché da Tua la disponibilità ci sarebbe.

I tanto temuti parcheggi a pagamento, nel frattempo, sono diventati realtà e tali resteranno, come previsto, fino al 15 giugno. Per quanto riguarda il tratto che va dalla Nave di Cascella fino al confine di Montesilvano il parcheggio costerà un euro l'ora per le prime cinque ore o, in alternativa, 5 euro per l'intera giornata. Sulla riviera nord a pagamento è diventata l'area ex Enaip che costerà un euro l'ora fino alla quarta ora o quattro euro per l'intera giornata. Parcheggio questo che sarà aperto anche la sera nei weekend e sempre a pagamento. Per quanto riguarda le altre tre aree, in via Pepe, via Barbella e sul Lungomare Cristoforo Colombo, il pagamento della sosta sarà di un euro l'ora fino alla terza ora o, in alternativa, di tre euro per l'intera giornata. Per ogni zona è possibile fare l'abbonamento, ma le tariffe variano, così come quelle orarie, a seconda del luogo. Abbonamenti che possono essere settimanali, mensili e bimensili con questi ultimi però riservati ai residenti.