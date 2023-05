Al via i parcheggi a pagamento sul lungomare, aree di sosta e tariffe

Parcheggi a pagamento sul lungomare di Pescara a partire da oggi, sabato 27 maggio.

Come annunciato nelle settimane scorse, Comune e Pescara Multiservice ripropongono la sosta estiva a pagamento sulle riviere cittadine.

Stesse zone e stesse tariffe dell'estate 2022 ma con una novità: il parcheggio estivo quest'anno potrà essere pagato anche con il bancomat.

La sosta sarà a pagamento fino al secondo fine settimana del mese di settembre. Queste le zone, le stesse dello scorso anno, individuate per l'estate 2023: area ex Enaip, area meridiana lungomare Cristoforo Colombo, via Pepe (lato mare), area via Barbella, area lungomare Cristoforo Colombo (lato mare) area lungomare Cristoforo Colombo (lato monte) nel tratto compreso tra via Pepe e via figlia di Iorio, viale della Riviera (lato mare) area riviera nord lato monte nel tratto compreso tra la spiaggia libera in prossimità dello stabilimento Hawaii e via Cadorna. In ciascuna zona il costo per ogni ora di sosta sarà di un euro. Si potrà rimanere per l'intera giornata pagando 4 euro all'ex Enaip, 3 euro in zona Meridiana e nelle due aree di sosta di via Barbella e 5 euro lungo le riviere.

Sono previsti posti riservati ai residenti e abbonamenti settimanali, di 30 e 60 giorni, gli ultimi due solo per i residenti a Pescara. Gli abbonamenti settimanali hanno un costo di dieci euro nelle aree meridiana e barbella, di quindici in tutte le altre zone, quelli da trenta giorni vanno dai 35 euro zona Meridiana e Barbella ai 54 dell'ex Enaip, passando per i 50 euro delle restanti zone. Infine da sessanta giorni 100 euro per l'ex Enaip, 70 Meridiana e Barbella e 80 le restanti zone. Nell'area ex Enaip con l'abbonamento sarà possibile parcheggiare anche di sera, dalle 20 alle 2 nei giorni di venerdì e sabato e a Ferragosto. Il costo del parcheggio serale è altrimenti di un euro l'ora fino a un massimo di 4 euro. Costo della sosta dimezzato per le auto ibride e stalli blu gratuiti per quelle elettriche. In tutte le aree la sosta sarà a pagamento fino alle 19, solo nello spazo ex Enaip fino alle 20, con eccezione, appunto, delle sere del fine settimana.

Qui le planimetrie delle varie aree di sosta: planimetrie

Qui la specifica delle tariffe: SOSTA, ORARI E TARIFFE