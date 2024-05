Tornano per l'estate i parcheggi a pagamento sul lungomare

Anche per l'estate 2024 i parcheggi del lungomare, sia di Porta Nuova che di centrale, torneranno a essere a pagamento.

Pescara Multiservice, la società municipalizzata che si occupa dei posteggi con le strisce blu della città, ha iniziato martedì 14 maggio l'installazione dei parcometri.

Gli stalli a pagamento sono in totale circa 1.400 tra le due riviere, l'area ex Enaip sul lungomare nord e il parcheggio Barbella all'altezza con via Pepe.

Gli incassi previsti per le casse comunali ammontano a circa 400mila euro. La sosta sarà a pagamento da domenica 26 maggio fino alla fine del periodo estivo dalla Nave di Cascella fino alle Naiadi e tra via Vespucci e via Figlia di Iorio. A differenza degli anni passati invece non si potrà parcheggiare lungo la strada parco dove dal mese di giugno dovrebbe entrare in servizio il filobus. Sono rimaste invariate sia le tariffe che le fasce orarie: un euro all’ora tra le ore 8 e le 19; 5 euro per tutto il giorno su viale della Riviera e lungomare Colombo (lato mare e lato monte), 4 euro al giorno all'ex Enaip (dalle 8 alle 20), 3 euro al giorno per l'area Meridiana e aree di via Barbella.

Ci sarà la possibilità di pagare il parcheggio anche con il bancomat visto che i parcometri sono dotati di pos. I biglietti possono essere comprati anche dal sito internet della Pescara Multiservice o ancora nel punto vendita di piazza della Repubblica. Possibile anche sottoscrivere abbonamenti.