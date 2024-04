Ridisegnati i parcheggi anche sul lato mare di viale Marconi [FOTO]

Ridisegnati i parcheggi anche sul lato mare di viale Marconi a Pescara dopo la decisione dell'amministrazione comunale di dire addio alle 4 corsie.

Dopo la cancellazione della corsia riservata al passaggio dei mezzi pubblici e il ripristino dei parcheggi sul lato monti, gli operai nella giornata di mercoledì 3 aprile si stanno occupando di ridisegnare i posteggi sul lato mare.

Il tratto interessato è quello compreso tra via Spaventa e via Marino da Caramanico.

Nel frattempo è stata anche cancellata tutta la segnaletica orizzontale che dovrà essere ripristinata da capo per passare dalle 4 alle 3 corsie. Nei prossimi due giorni si passerà anche al tratto compreso tra via Pepe e via Mazzarino.